Десять человек пострадали при аварии с автобусом в Уфе

Когда машина дороже жизни. Виновник ДТП, в котором едва не умер подросток, требует возместить ущерб за разбитое авто Подробнее

ДТП произошло около 23:00 по местному времени (21:00 мск) на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР. Автобус ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2109, после чего врезался в столб. В салоне автобуса в этот момент находились около 20 пассажиров.

Восемь человек, включая одного ребенка, доставили в больницу на машинах скорой. Двое прибыли в медучреждение самостоятельно.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.

Судя по кадрам, опубликованным спасателями, у автобуса снесло часть кабины, легковушке сильно помяло переднюю часть.

Источник фото: 02.mchs.gov.ru