По предварительным данным, при крушении вертолета на Камчатке погибли десять человек. Такую информацию приводят СМИ. Пока данные о пассажирах, находившихся на борту, разнятся.

Известно, что на на борту упавшего в озеро вертолета было от 14 до 17 человек. Из них трое членов экипажа. Источники сообщили «РИА Новости» сообщили о семи выживших. На место уже выдвинулся вертолет Центра медицины катарстроф, готовится к вылету борт МЧС России со спасателями на борту.

Местные СМИ пишут, что крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника. Упавший вертолет был туристическим и принадлежал компании «Витязь-Аэро».

По предварительным данным, вертолет заходил на посадку в районе кордона Озерный в сложных погодных условиях. В этой местности стоял густой туман. Борт рухнул в Курильское озеро. Предварительные причины катастрофы — это ошибка пилотирования и техническая неисправность.