Десять человек погибли во время схода селя в Таджикистане

Десять человек погибли в Таджикистане из-за схода селевых потоков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение главы пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеды Юсуповой.

Это произошло в селе Дашти Кози рядом с городом Пенджикент Согдийской области. В результате погибли две женщины. Кроме того, сели разрушили 15 домов, передали «Аргументы и факты».

На летнем пастбище на высоте около 30 километров от сельского джамоата Дашти Кози погибли еще восемь пастухов. На данный момент спасатели занимаются поиском двух человек.

В других горных районах Согдийской области были разрушены десять километров автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередач, селесбросы, 20 гектаров пахотных земель, два моста и 23 дома.