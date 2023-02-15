15 февраля 2023, 16:44
Десять человек погибли в результате схода лавин в Таджикистане
КЧС Таджикистана: в двух областях республики десять человек погибли после схода лавин
Восемь человек погибли в городе Хороге в Таджикистане в результате схода снежной лавины на несколько домов. Еще два человека получили смертельные ранения в других регионах республики. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.
«В результате стихийного бедствия в Хороге погибли восемь местных жителей. Усилиями спасателей из-под лавины живыми нашли девять человек», — отметили в ведомстве.
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Под снежной массой умерли шесть взрослых и двое детей — четырехлетние мальчик и девочка. В КЧС уточнили, что в Хороге получили повреждения 22 дома, спасательные работы продолжаются.
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Кроме того, в результате схода лавин один человек погиб в Ванджском районе, другой — на автотрассе Душанбе — Варзоб.
В ведомстве рекомендовали жителям воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки. Опасность схода лавин сохранится на протяжении трех-четырех дней.
В начале февраля два человека погибли при сходе лавины на курорте на севере Индии.
Дети
Таджикистан
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