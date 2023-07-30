Происшествия 30 июля 2023, 13:20 Десять человек погибли, почти 80 пострадали из-за урагана в Поволжье МЧС: в Поволжье из-за непогоды погибли десять человек, 76 пострадали Пресс-служба МЧС

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В Приволжском федеральном округе от непогоды погибли 10 человек и 76 пострадали. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Марий Эл Алексей Сабадырев.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии в республике Марий Эл, где на палатки с людьми рухнули деревья. У озера Яльчик в палаточном лагере восемь человек погибли, среди них — трое детей.

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Пострадали 29 человек, в том числе семь детей. В больницы попали 14 взрослых и двое несовершеннолетних.

«Оказывается вся необходимая помощь пострадавшим», — сказал Сабадырев.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ураган пронесся сразу в нескольких регионах России: Ульяновске, Нижнем Новгороде, Казани, республике Марий Эл. Везде бушевал сильный ветер, местами шел ливень и град. Под натиском стихии падали деревья, автобусные остановки, были повреждены линии электропередач.

Ранее два человека погибли в Сочи из-за шторма. Тела мужчины и женщины нашли в разных районах города.