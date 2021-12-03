Десять человек отравились выхлопными газами в селе в Якутии

Отравление выхлопными газами произошло в Намском районе Якутии. По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди них шестеро детей. Шестеро пострадавших сейчас находятся в реанимации. Все они проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор. Он стал причиной выхлопов, которые отравили людей.

«3 декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами 10 человек, в том числе шести детей», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России про Якутии.

Как сообщил ТАСС, на месте происшествия работают следователи. Медики уточнили, что пострадавших привезли в больницы ночью. Состояние четверых детей и одного взрослого врачи оценивают как средней степени тяжести. Возможно, несовершеннолетних пациентов позже перевезут в стационары Якутска.

После случившегося проводится проверка. Прокуратура выяснит причины отравления и оценит, из-за чего все могло произойти. В частности, насколько грамотно выполнялись законы об электроэнергетике.

Ранее семья из четырех человек отравилась угарным газом в Рязани. Никто не погиб, два ребенка и двое взрослых сейчас находятся под наблюдением врачей.