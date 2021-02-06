Десять человек эвакуированы из горящего дома в Мосрентгене

Сообщение о возгорании поступило 6 февраля, в 13:44. Квартира горела по адресу: поселок Мосрентген, дом №31.

На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели МЧС увидели полыхающие вещи и мебель в квартире на втором этаже. Общая площадь пожара около 25 квадратных метров.

В 14:23 пожарные ликвидировали возгорание. Работники спасли трех человек и эвакуировали 10 местных жителей. Всех жильцов передали медикам для осмотра.

Ранее 82-летняя женщина и 11-летний школьник погибли при пожаре в квартире в Нальчике. Они задохнулись в спальне продуктами горения. Из того же помещения удалось спасти 17-летнюю внучку пенсионерки и ее 16-летнюю подругу.