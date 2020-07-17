17 июля 2020, 14:38
Десантный корабль загорелся в Николаеве
МЧС Украины сообщило о пожаре на борту десантного корабля «Юрий Олефриенко». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
На официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото с тушения пожара.
Возгорание началось в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет.
На месте работали 25 спасателей, а также были привлечены девять единиц техники. В настоящее время пожар локализован на площади восьми квадратных метров.