Десантный корабль загорелся в Николаеве

На официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото с тушения пожара.

Возгорание началось в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет.

На месте работали 25 спасателей, а также были привлечены девять единиц техники. В настоящее время пожар локализован на площади восьми квадратных метров.