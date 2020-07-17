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    17 июля 2020, 14:38

    Десантный корабль загорелся в Николаеве

    Анастасия Кременчугская

    МЧС Украины сообщило о пожаре на борту десантного корабля «Юрий Олефриенко». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    На официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото с тушения пожара.

    Возгорание началось в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет.

    На месте работали 25 спасателей, а также были привлечены девять единиц техники. В настоящее время пожар локализован на площади восьми квадратных метров.