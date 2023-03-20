Происшествия 20 марта 2023, 13:15 Десантники остановили новую попытку украинских аквалангистов выйти на берег Каховского водохранилища ВДВ России отразили атаку диверсантов на берегу Каховского водохранилища РИА «Новости»

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Украинские диверсанты-аквалангисты устроили очередную атаку на Каховском водохранилище. Бойцы Воздушно-десантных войск России остановили их при помощи специального оружия. Командир подразделения рассказал об этом случае РИА «Новости».

Сначала группа диверсантов попыталась подойти к берегу на барже. Затем группу из четырех аквалангистов высадили, и они подплыли близко к берегу. Однако российские десантники вовремя заметили противника и отбили атаку при помощи специального антидиверсионного оружия — предназначенных для ударов под водой боеприпасов.

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«Отбили атаку. <…> Мы встретили их, как положено», — сказал командир.

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Он насчитал как минимум две подобных вылазки украинских диверсантов на Днепре.

Российские военные остановили также нападение ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Колонну техники заметили с воздуха и ударили из артиллерийских оружий. В результате украинские войска потеряли четыре бронетранспортера и несколько десятков бойцов.