20 марта 2023, 13:15
Десантники остановили новую попытку украинских аквалангистов выйти на берег Каховского водохранилища
ВДВ России отразили атаку диверсантов на берегу Каховского водохранилища
Украинские диверсанты-аквалангисты устроили очередную атаку на Каховском водохранилище. Бойцы Воздушно-десантных войск России остановили их при помощи специального оружия. Командир подразделения рассказал об этом случае РИА «Новости».
Сначала группа диверсантов попыталась подойти к берегу на барже. Затем группу из четырех аквалангистов высадили, и они подплыли близко к берегу. Однако российские десантники вовремя заметили противника и отбили атаку при помощи специального антидиверсионного оружия — предназначенных для ударов под водой боеприпасов.
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«Отбили атаку. <…> Мы встретили их, как положено», — сказал командир.
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Он насчитал как минимум две подобных вылазки украинских диверсантов на Днепре.
Российские военные остановили также нападение ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Колонну техники заметили с воздуха и ударили из артиллерийских оружий. В результате украинские войска потеряли четыре бронетранспортера и несколько десятков бойцов.
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