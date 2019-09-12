Десантник с парашютом застрял на карнизе дома в Приморье. Видео

Сообщение о застрявшем на карнизе десантнике поступило на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа 12 сентября. Мужчина во время спуска на парашюте зацепился за край крыши жилого дома на улице Арсеньева. Он повис на стропах на высоте третьего этажа.

На место происшествия направили пожарный расчет с автолестницей. Мужчину отцепили от строп и спустили на землю. Медицинская помощь десантнику не потребовалась.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и опубликовали видеоролик в Сети. Происшествие не оставило людей равнодушными. Одни шутили, что десантник заскочил на огонек к жильцам дома, другие отметили, что «орленок учится летать». Многие выразили беспокойство, что мужчина мог зацепится за провода электропередачи.