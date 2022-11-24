Эксклюзив 24 ноября 2022, 13:23 «Держит в страхе весь дом». Жительница Шатуры облила кислотой соседку из-за неработающего телевизора В Шатуре пенсионерка облила соседку кислотой из-за неработающего телевизора Телеканал "360"

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Пенсионерка из поселка Мишеронского городского округа Шатура облила 41-летнюю соседку кислотой. Женщина с ожогами второй степени лечится в больнице. Брат пострадавшей Александр и его жена рассказали «360» подробности происшествия.

Пожилой женщине показалось, что брат соседки Николай повредил ее антенну, из-за чего перестал работать телевизор. Тогда пенсионерка взяла банку с кислотой и пошла к соседям мстить.

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«Она постучала в дверь примерно в 20:20. Сестра моего мужа посмотрела в глазок, узнала тетю Лену и открыла дверь. Та ей плеснула кислотой и сказала, что Коля, ее младший брат, следующий. Когда приехали дознаватели, пенсионерка призналась, что хотела плеснуть кислотой в Колю, так как он украл ее очки и сломал антенну», — рассказала супруга брата потерпевшей.

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Она уточнила, что антенна стоит на балконе у пенсионерки, а та никого к себе в квартиру не пускает.

Напавшей на соседку женщине 76 лет. Она держит в страхе весь подъезд. Жители дома недовольны, что сын оставил ее и редко приезжает.

«Она картошкой кидалась с балкона и вешалками. Они до сих пор внизу валяются. Еще ацетоном обливала подъезд, угрожала другим соседям, что их ждет такая же участь. Якобы люди над ней издеваются и перекрывают горячую воду. Человек на препаратах сидел. На каком основании ее вообще сын оставил?» — возмутилась собеседница «360».

Брат пострадавшей Александр уточнил, что лицо сестры сейчас почернело и опухло.

«Врачи поставили ожог второй степени тяжести. Кислота попала в глаза и на грудь», — подчеркнул он.

Одна из жительниц дома Людмила подтвердила, что странная пенсионерка держит всех в страхе.

«Соседка мне позвонила и рассказала, что ее облили кислотой. Мы вызвали скорую, полицию. Все двери квартиры тоже были залиты кислотой. Одежда на пострадавшей вся сгорела, в клочья. Грудь была обожжена до мяса, лицо черное», — рассказала свидетельница происшествия.