Державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска поместили в охраняемое отделение психбольницы
Собеседница агентства подчеркнула, что проведение психолого-психиатрической экспертизы еще продолжается.
«Она помещена, как мы его называем, в „стражное отделение“ — не просто в ПНД, а в то, которое под охраной», — заявила Татьяна Мерзлякова.
Жительница Карпинска полгода назад развелась с мужем и родила третьего ребенка . Новорожденную дочь она спрятала в шкафу. Всем знакомым она рассказала, что младенец родился мертвым. Мать ждала, что дочь умрет, поэтому не кормила ее. Нашли девочку подруги женщины, которые пришли к ней в гости. Они же вызвали на место медиков и полицию.
Врачи диагностировали у девочки истощение, гипотрофию и ряд других заболеваний. Ее срочно отправили в больницу, где поместили в реанимацию. По последним данным, состояние ребенка улучшилось и его перевели в обычную палату. Медики заявили, что состояние девочки стабильное, она набирает вес.
Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание». Мать девочки направили на психолого-психиатрическую экспертизу.