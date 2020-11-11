Державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска поместили в охраняемое отделение психбольницы

Собеседница агентства подчеркнула, что проведение психолого-психиатрической экспертизы еще продолжается.

«Она помещена, как мы его называем, в „стражное отделение“ — не просто в ПНД, а в то, которое под охраной», — заявила Татьяна Мерзлякова.

Жительница Карпинска полгода назад развелась с мужем и родила третьего ребенка . Новорожденную дочь она спрятала в шкафу. Всем знакомым она рассказала, что младенец родился мертвым. Мать ждала, что дочь умрет, поэтому не кормила ее. Нашли девочку подруги женщины, которые пришли к ней в гости. Они же вызвали на место медиков и полицию.

Врачи диагностировали у девочки истощение, гипотрофию и ряд других заболеваний. Ее срочно отправили в больницу, где поместили в реанимацию. По последним данным, состояние ребенка улучшилось и его перевели в обычную палату. Медики заявили, что состояние девочки стабильное, она набирает вес.

Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание». Мать девочки направили на психолого-психиатрическую экспертизу.