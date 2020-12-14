Державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска отпустили домой

Мать полугодовалой девочки, которая прятала новорожденную дочь в шкафу, отправили домой. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вердикт вынес Краснотурьинский городской суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Свердловской области.

«Запрет определенных действий суд избрал», — отметил собеседник агентства. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте.

В начале октября пришедшие в гости подруги нашли в шкафу у жительницы Карпинска шестимесячного младенца. Мать морила ребенка голодом и прятала с рождения. Дочь она родила в апреле, не оформляла на нее никакие документы и скрывала от знакомых.

СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Девочку госпитализировали в областную детскую клиническую больницу с истощением, гипотрофией и другими заболеваниями. В конце ноября медики рассказали, что ребенок набирает в весе, активен, смеется и играет с игрушками. Судьбу ребенка определят сотрудники регионального Минсоцполитики.