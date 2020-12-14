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    14 декабря 2020, 08:24

    Державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска отпустили домой

    Александра Ломейко

    Мать полугодовалой девочки, которая прятала новорожденную дочь в шкафу, отправили домой. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
    Державшую в шкафу дочь жительницу Карпинска отпустили домой

    Вердикт вынес Краснотурьинский городской суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Свердловской области.

    «Запрет определенных действий суд избрал», — отметил собеседник агентства. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте.

    В начале октября пришедшие в гости подруги нашли в шкафу у жительницы Карпинска шестимесячного младенца. Мать морила ребенка голодом и прятала с рождения. Дочь она родила в апреле, не оформляла на нее никакие документы и скрывала от знакомых.

    СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

    Девочку госпитализировали в областную детскую клиническую больницу с истощением, гипотрофией и другими заболеваниями. В конце ноября медики рассказали, что ребенок набирает в весе, активен, смеется и играет с игрушками. Судьбу ребенка определят сотрудники регионального Минсоцполитики.