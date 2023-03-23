Эксклюзив 23 марта 2023, 19:05 «Держат в страхе всю деревню». Двое подростков в Ленинградской области избили школьника на остановке Жител Ленинградской области Сергей рассказал, как подростки избили его сына на остановке freepik

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Двое подростков избили 13-летнего школьника на остановке в деревне Агалатово Ленинградской области. Кроме того, парни, предположительно, натравили на мальчика собаку. Он попал в больницу. Отец пострадавшего, Сергей, рассказал «360», что у школьника черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сложный перелом носа, и собака прокусила ему ноги.

«Ребенок стоял на остановке, ждал маршрутку, чтобы доехать из школы домой. Подошли подростки постарше, жители того же поселка, на вид 16 и 18 лет. Попросили сигарет. Естественно, у нашего ребенка их не было. Начали избивать. Началось с пощечин, потом один начал бить, подключился второй, с двух сторон били. В этот момент дворняга вгрызлась ему в ноги», — сообщил Сергей.

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Отец, узнав о случившемся, примчался туда, забрал ребенка в травмпункт, оттуда его увезли в больницу. Вчера семья написала заявление в полицию, и сегодня полицейские уже приезжали в больницу к ребенку, «просили по видео опознать» хулиганов. Мальчика били двое, но нос сломал один — правоохранителям важно, чей удар стал особенно сильным, пояснил Сергей.

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Он отметил, что видео происшествия есть, но во время следствия предоставлять его СМИ нельзя.

Имена, фамилии и адреса нападавших известны.

«Многие пишут мне, что эти двое держат в страхе многих детей в деревне. У одной девочки отобрали кота и утопили прямо при ней. И пока это остается безнаказанным», — посетовал Сергей.

Ему известно, что один из мальчиков — из неблагополучной семьи. Мать, о которой говорят, что она наркоманка, после происшествия написала Сергею, но он ей не ответил.

«Мать чисто символически спросила: „Что там случилось?“, но я не посчитал нужным на такое отвечать. Отец второго мальчика звонил, пытался решить вопрос без полиции, но, по-моему, такие вопросы как раз без полиции не решаются», — подчеркнул мужчина.

Он намерен добиваться привлечения парней к уголовной ответственности — не только ради своего сына, но и потому, что матери других детей просят его не спускать дело на тормозах. Появилась надежда, что в этот раз подросткам не сойдут с рук их злодейства.