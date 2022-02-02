«Держал на поводке, но, видимо, не удержал». Бойцовская собака загрызла чихуахуа и набросилась на полицейского в Москве

Собака бойцовской породы загрызла чихуахуа на севере Москвы. Затем она набросилась на одного из сотрудников полиции, прибывших по вызову. В итоге правоохранителю пришлось применить оружие.

Как рассказала «360» хозяйка растерзанной собаки Татьяна, погулять с чихуахуа выходил ее 84-летний отец. В этот момент владелец метиса кане-корсо и стаффорда сидел на лавочке во дворе одного из жилых домов на улице Софьи Ковалевской.

«Он был пьян. Его собака сразу же набросилась на нашу собаку. Наша была на поводке, тот тоже держал собаку на поводке, но, видимо, не удержал. <…> Пес перегрыз собаке холку и начал таскать ее», — сообщила женщина.

Полицию вызвала одна из соседок. Правоохранители попросили хозяина бойцовской собаки забрать ее, но пес снова вырвался и накинулся на одного из полицейских.

«Полицейский брызнул баллончиком в нее, но она не отреагировала. Она не хватала и не кусала его, а бежала в его сторону. Он упал и выстрелил в нее», — сказала соседка Екатерина.

Собака получила два ранения, но выжила. Пострадавшего пса отвезли в ветеринарную клинику. Чихуахуа выжить не удалось. Хозяина агрессивной собаки задержали для дальнейших разбирательств.