Эксклюзив 23 марта 2024, 16:55 «Дернул за куртку: „Бежим!“» Незнакомец спас посетительницу Crocus City Hall Посетительница Crocus City Hall Евгения рассказала, как ее спас незнакомец РИА «Новости»

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Посетительница Crocus City Hall Евгения рассказала «360», что во время теракта ее спас незнакомец. Муж с друзьями находились на другом этаже и тоже сумели выжить.

«Я была в том углу, в котором на видео мужчина расстреливает людей. Когда расстрелял тех, кто был впереди, он задел стекло, по-видимому. Оно обрушилось, и меня какой-то мужчина просто дернул за куртку со словами: „Бежим!“ Таким образом я спаслась. Муж был наверху с друзьями, они тоже смогли выбраться как-то», — вспомнила Евгения.

Она добавила, что в момент расстрела, когда она пыталась спастись, у нее из сумки выпали паспорт и документы на машину — в результате ее данные оказались в списке.

«Мы чувствуем себя в соответствии с ситуацией. Человек, который это не пережил, наверное, [не поймет]», — заметила женщина.

Ранее мать пострадавшей при теракте рассказала, что девушка в реанимации в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall в Красногорске погибли 115 человек и пострадали еще более 100.