23 марта 2024, 16:55
«Дернул за куртку: „Бежим!“» Незнакомец спас посетительницу Crocus City Hall
Посетительница Crocus City Hall Евгения рассказала, как ее спас незнакомец
Посетительница Crocus City Hall Евгения рассказала «360», что во время теракта ее спас незнакомец. Муж с друзьями находились на другом этаже и тоже сумели выжить.
«Я была в том углу, в котором на видео мужчина расстреливает людей. Когда расстрелял тех, кто был впереди, он задел стекло, по-видимому. Оно обрушилось, и меня какой-то мужчина просто дернул за куртку со словами: „Бежим!“ Таким образом я спаслась. Муж был наверху с друзьями, они тоже смогли выбраться как-то», — вспомнила Евгения.
Она добавила, что в момент расстрела, когда она пыталась спастись, у нее из сумки выпали паспорт и документы на машину — в результате ее данные оказались в списке.
«Мы чувствуем себя в соответствии с ситуацией. Человек, который это не пережил, наверное, [не поймет]», — заметила женщина.
Ранее мать пострадавшей при теракте рассказала, что девушка в реанимации в тяжелом состоянии.
В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall в Красногорске погибли 115 человек и пострадали еще более 100.
Стрельба в Crocus City Hall
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