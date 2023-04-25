Происшествия 25 апреля 2023, 09:25 Деревоперерабатывающий цех загорелся в Приморье МЧС: площадь пожара в цехе деревообработки в Лесозаводске составила 1500 квадратных метров

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Деревоперерабатывающий цех вспыхнул в городе Лесозаводске Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло на улице Свердлова. Спасатели получили первое сообщение о распространении огня в 12:50 по местному времени. Спустя пять минут огнеборцы прибыли на место, до их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек. О пострадавших не сообщалось.

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Пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 1500 квадратных метров, тушение продолжается. В ликвидации задействовали 16 человек из числа краевой противопожарной службы и шесть единиц пожарной техники.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что пламя перекинулось на соседнее с горящим цехом здание. По его данным, площадь пожара выросла до трех тысяч «квадратов».

В понедельник, 24 апреля, цех деревообработки загорелся в Вологде, огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. На место пожара выезжали 12 единиц техники и 32 спасателя, при возгорании никто не пострадал.