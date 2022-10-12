Дерево упало на жительницу Ростовской области | 360°

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Дерево упало на жительницу Ростовской области

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Дерево упало на жительницу Гуково Ростовской области на улице Некрасова. В результате пострадавшая скончалась. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ситуация произошла во вторник, 11 октября. Дерево упало на 47-летнюю женщину, когда она шла по пешеходной зоне. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

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На данный момент местная прокуратура организовала проверку случившегося. Кроме того, за дело взялись и следователи.

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