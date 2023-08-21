21 августа 2023, 23:32
Дерево упало на жительницу Башкирии
Старое дерево упало на 41-летнюю жительницу Башкирии в деревне Таш-Асты 20 августа. Об этом сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики.
В результате ЧП женщина получила серьезные повреждения. Ее доставили в больницу, написал mkset.ru.
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Ранее стало известно о том, что в Нижнем Тагиле произошел пожар. Там пламя охватило дом и гараж на улице Горбуновской.
Башкирия
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