Дерево упало на женщину в Москве

Врачи и спасатели прибыли на Рублевское шоссе, где на женщину упало дерево. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС встретили медиков, чтобы отвести их к пострадавшей.

Источник сообщил, что выбраться из-под упавшей ветки женщине помогли прохожие. Сейчас ее осматривают врачи. По данным собеседника, пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Это не первый случай падения деревьев в Москве за последние недели. В воскресенье, 10 июля, во время обрушившегося на столицу урагана и грозы упавшее дерево насмерть прибило мужчину на Украинском бульваре.