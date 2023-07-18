Эксклюзив 18 июля 2023, 15:25 Дерево упало на человека на юге Москвы Источник «360»: верхушка дерева сломалась и упала на голову человека на юге Москвы Unsplash

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В районе Бирюлево Восточное, на автомобильной парковке на Липецкой улице из-за сильного ветра отломилась верхушка дерева. Она повредила две машины и упала на голову человека. От госпитализации он отказался, сообщил источник «360».

По информации, которую передали телеканалу «360», на место происшествия прибыли владельцы автомобилей и сотрудники ГБУ «Жилищник».

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Дерево повредило иномарки Mersedes и Toyota, а также забор. Провода линий электропередачи остались целыми.

Ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий, ливнях, грозе, а также увеличении порывов ветра до 17-20 метров в секунду.