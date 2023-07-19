Эксклюзив 19 июля 2023, 11:49 Дерево упало на автомобили на западе Москвы Дерево упало на автомобили на Беловежской улице на западе Москвы

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Во дворе дома № 63 на припаркованные на стоянке автомобили свалилось дерево. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, дерево упало из-за сильного ветра и повредило пять машин. Данных о пострадавших нет.

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В распоряжение «360» попали видео с места происшествия. На кадрах видно прибывших сотрудников правоохранительных органов и ГБУ «Жилищник». Территорию оградили лентой.

Ранее упавшее дерево заблокировало автомобилиста в машине на юго-востоке Москвы. Оно свалилось из-за непогоды в районе Люблино.

Кроме этого, на Липецкой улице вчера вечером также пострадали автомобили. В том числе, дерево упало и на голову человека, который выходил из своей машины. От госпитализации он отказался.