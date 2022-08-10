Дерево упало на автомобиль с двумя людьми в Комсомольске-на-Амуре

Ураган в Комсомольске-на-Амуре повалил дерево на автомобиль. Внутри находились мужчина и его ребенок, сообщило издание «Ридус» со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Оба получили травмы и попали в больницу. Спасателям пришлось деблокировать машину, чтобы достать оттуда пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Во время урагана деревья падали и в других частях города, а также оборвались провода провода, были сорваны кровли домов и повреждены светофоры.