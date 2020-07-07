07 июля 2020, 17:06
Дерево рухнуло в Петербурге и перегородило дорогу
В Санкт-Петербурге на Лаврский мост возле Александро-Невской лавры рухнуло дерево. Оно перекрыло дорогу. Однако очевидцы говорят, что, если постараться, можно пройти. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел на 1-м Лаврском мосту, дерево почти полностью перегородило проход. Отмечается, что дерево находилось на берегу реки. От старости ствол стал рыхлым, не выдержал напора и упал.
В результате падения никто не пострадал.