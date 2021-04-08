Дерево придавило мужчину на востоке Москвы

Прогнозы синоптиков относительно Москвы сбылись: на столицу налетел снег с дождем и сильный ветер. Стихия на востоке столицы обрушила дерево на мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Дерево сломалось и придавило москвича в Перово, на Новогиреевской улице. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что на улице сидели шесть человек, как вдруг резко упало огромное бревно. Одного мужчину придавило очень сильно, остальные заметались в поисках подмоги. По словам источника, это дерево было гнилым, его уже не раз опиливали.