Происшествия 02 марта 2023, 11:42 Дерево придавило четырехлетнего мальчика в Псковской области

Читать 360tv в

В Псковской области будут судить мужчину, по вине которого погиб его четырехлетний сын. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на правоохранителей.

Как выяснило следствие, мужчина расчищал земельный участок от деревьев, а в это время на площадке играл его сын. Один из стволов упал на мальчика и придавил его. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Реклама

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.