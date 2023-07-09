Происшествия 09 июля 2023, 22:09 Дерево придавило беременную женщину в Башкирии МЧС: беременная женщина пострадала в Башкирии при падении дерева на палатку Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Дерево рухнуло на палатку и автомобиль в Башкирии. В результате травмы получила беременная девушка, сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, все произошло 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш Иглинского района. Дерево упало на палатку и придавило беременную женщину.

Реклама

«Женщина попала в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытым перелом правой плечевой кости», — сообщили в ведомстве.

Упавшее дерево смяло полностью крышу автомобиля. Причина падения дерева не уточнялась.

Ранее дерево насмерть задавило пенсионерку и ребенка в городском парке Саратова. После еще три человека получили травмы. Большая тяжелая ветка упала на людей из-за ветреной погоды. Также медики госпитализировали 42-летнюю женщину.