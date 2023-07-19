Эксклюзив 19 июля 2023, 13:49 Дерево оборвало провода и упало на машину на юго-западе Москвы Дерево упало на автомобиль и повредило провода на улице Вавилова на юго-западе Москвы Unsplash

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Дерево рухнуло на автомобиль на улице Вавилова, при этом повредив провода электроснабжения. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел в ЮЗАО Москвы примерно в 13:10, на место уже направили городские службы.

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Ранее из-за порывистого ветра дерево упало на припаркованные автомобили во дворе дома на Беловежской улице. По информации экстренных служб, было повреждено пять машин, однако информации о пострадавших людях нет. Аналогичный случай с падением дерева на транспорт также произошел на юго-востоке Москвы, там упавшее дерево заблокировало в машине водителя.

Столичные службы сообщали, что всего за время урагана в городе ветер повалил порядка шестидесяти деревьев, которые повредили 55 автомобилей.