Происшествия 20 июня 2023, 17:27 Дерево и столб упали на легковушку из-за сильного ветра в Омске

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На Омск обрушилась непогода с сильным порывистым ветром. Из-за стихии на легковой автомобиль упали фонарный столб и дерево, сообщил сайт gorod55.

По предварительным данным, никто из прохожих не пострадал. У иномарки Toyota Prius поврежден кузов и выбиты окна.

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Отмечается, что во вторник утром в аварийную диспетчерскую поступило более 10 сообщений о последствиях непогоды. Из-за сильного ветра в городских парках отключили аттракционы.