Происшествия 22 ноября 2023, 19:59 Деревня Анатольевка в Курской области оказалась под огнем ВСУ Старовойт: три прилета насчитали в Анатольевке во время обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли деревню Анатольевка Рыльского района Курской области. В общей сложности в населенном пункте насчитали три прилета, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«К счастью, никто не пострадал. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях», — указал он.

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Старовойт подчеркнул, что собственникам помогут восстановить пострадавшее имущество.

В минувшее воскресенье, 19 ноября, ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Старовойт сообщал о 13 прилетах. По его данным, обошлось без пострадавших, но около 10 хозяйственных и административных сооружений местной агрофирмы получили повреждения.

Накануне, 21 ноября, пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы обезвредили дрон-камикадзе в Рыльском районе. Губернатор опубликовал фото обломков БПЛА и напомнил жителям о мерах безопасности при обнаружении таких аппаратов, так как они могут взорваться.