Деревянный жилой дом загорелся в Кандалакше

«В городе Кандалакша Мурманской области на улице Спекова, дом 11, в 04:15 6 февраля произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании. Горят два подъезда и кровля на общей площади 1600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда», — приводит агентство текст сообщения спасательного ведомства.

В МЧС уточнили, что двух человек спасли из огня. Еще 15 эвакуировали. Пожар тушат 50 человек и 14 единиц техники.

В 06:56 пожарные остановили распространение огня. Информации о причинах ЧП пока нет.