06 февраля 2021, 07:44
Деревянный жилой дом загорелся в Кандалакше
Под утро в Кандалакше (Мурманская область) загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Двух человек спасли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
«В городе Кандалакша Мурманской области на улице Спекова, дом 11, в 04:15 6 февраля произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании. Горят два подъезда и кровля на общей площади 1600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда», — приводит агентство текст сообщения спасательного ведомства.
В МЧС уточнили, что двух человек спасли из огня. Еще 15 эвакуировали. Пожар тушат 50 человек и 14 единиц техники.
В 06:56 пожарные остановили распространение огня. Информации о причинах ЧП пока нет.