Деревянный жилой дом сгорел в Новосибирске. Видео
Информация о возгорании поступила в 04:49 по местному времени в Октябрьском районе — на улице Никитина, 152, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия в течение пяти минут. У дома горела кровля по всей площади.
«В 05:26 пожарные расчеты МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 600 квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Пожар полностью потушили спустя три часа — в 09:03. Для этого привлекли 52 человека и 15 единиц техники.
В МЧС уточнили, что до прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались 33 человек, среди которых было шесть детей. Двое жильцов спрыгнули при эвакуации со второго этажа. Их осмотрели медики и установили, что люди не пострадали.
Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России. Сейчас специалисты заняты разборкой сгоревших конструкций. На базе автобуса администрацией города организован пункт временного обогрева жителей.