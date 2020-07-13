Деревянный жилой дом сгорел в Новосибирске. Видео

В Новосибирске загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар потушили на площади в 600 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Двое выпрыгнули из окон второго этажа.

Информация о возгорании поступила в 04:49 по местному времени в Октябрьском районе — на улице Никитина, 152, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия в течение пяти минут. У дома горела кровля по всей площади.

«В 05:26 пожарные расчеты МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 600 квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Пожар полностью потушили спустя три часа — в 09:03. Для этого привлекли 52 человека и 15 единиц техники.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В МЧС уточнили, что до прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались 33 человек, среди которых было шесть детей. Двое жильцов спрыгнули при эвакуации со второго этажа. Их осмотрели медики и установили, что люди не пострадали.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России. Сейчас специалисты заняты разборкой сгоревших конструкций. На базе автобуса администрацией города организован пункт временного обогрева жителей.