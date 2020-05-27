Деревянный мост рухнул под грузовиком на Ямале. Видео

Мост на дороге Обская — Бованенково в ЯНАО рухнул, когда по нему проезжал грузовик. Обрушение снял на видео один из очевидцев и опубликовал в соцсетях. Во время ЧП никто не пострадал.

На кадрах с места случившегося виден грузовик, который въезжает на деревянный мост. В какой-то момент конструкция рушится, а автомобиль оказывается внизу на обломках.

«Правительство ЯНАО держит на контроле ситуацию с обрушением аварийного участка автодороги Обская — Бованенково, принадлежащей ООО „Газпромтранс“. При необходимости дорожные службы округа готовы оказать собственнику помощь в ликвидации последствий случившегося и восстановлении дороги», — сообщили ИА Ura.ru в пресс-службе регионального правительства.

В администрации отметили, что в результате обрушения моста никто не пострадал. По данным агентства, проезд по мосту запретили еще 25 мая из-за непригодности. Подпоры конструкции подмыло водой, поэтому его признали аварийной. Сейчас точные причины случившегося выясняются.