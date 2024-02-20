Происшествия 20 февраля 2024, 00:07 Деревянный храм сгорел в Омской области Недостроенный храм сгорел в поселке Марьяновка Омской области

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В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет на средства прихожан. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фундамент и деревянную основу церкви Рождества Пресвятой Богородицы на улице Победы возвели в 2013 году. Жители поселка Марьяновка в соцсетях рассказали, что храм не был достроен, но «внутри очень красиво было».

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«Жалко, что произошло такое, живем на этой же улице, зрелище очень страшное», — поделились очевидцы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания пока не установили.

«Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, в Северном округе Москвы произошел крупный пожар. На последнем этаже здания пламя охватило 200 квадратных метров. В результате обрушились перекрытия.