Происшествия 11 января 2023, 15:44 Деревянный дом загорелся во Владимирской области. Пострадал пенсионер

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Серьезный пожар произошел в деревне Скоморохово Киржачского района Владимирской области. Там загорелся частный дом на улице Лесной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные местного МЧС.

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Информация о возгорании поступила 10 января в 11:26. На место происшествия прибыли 14 человек личного состава, а также четыре автомобиля спецтехники. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В момент происшествия в доме находились двое человек, которые пытались спасти имущество. От возгорания пострадал 70-летний хозяин постройки. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами.