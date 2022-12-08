Происшествия 08 декабря 2022, 23:40 Деревянный дом загорелся в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в частном доме в Пушкинском районе Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Возгорание распространилось на 50 квадратных метров. Его удалось ликвидировать спустя 33 минуты после обращения в экстренные службы.

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Тушением занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

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