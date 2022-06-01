01 июня 2022, 22:42
Деревянный дом загорелся в Гусь-Хрустальном. Один человек погиб
Пожар произошел в селе Георгиево Гусь-Хрустального района. Там загорелся двухквартирный деревянный жилой дом. Об этом сообщил «Царьград».
В ликвидации возгорания приняли участие шесть автомобилей спецтехники, а также 16 человек личного состава. К их прибытию на место происшествия у дома уже загорелась крыша. Огонь охватил площадь в 72 квадратных метра.
В результате скончалась 71-летняя пенсионерка. Мужчина, который также находился в доме в момент пожара, смог спастись.