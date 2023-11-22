Происшествия 22 ноября 2023, 14:20 Деревянный дом сгорел в Люберцах. Погибли двое детей, их отец и дедушка МЧС: четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах

Читать 360tv в

В садовом товариществе Ново-Марусино городского округа Люберцы сгорел частный дом. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кадры с места возгорания показало МЧС России.

Частный двухэтажный дом из сруба загорелся ночью 22 ноября, площадь пожара составила 64 квадратных метра. Возгорание локализовали в 02:37, менее чем через час ликвидировали открытый огонь, а в 04:43 устранили последствия пожара.

Реклама

Из постройки успели выйти две женщины, их госпитализировали. Еще четыре человека, по информации спасателей, погибли. Среди них двое детей.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По его информации, пожар спровоцировал хлопок газа. Погибли дети семи и 10 лет, их отец и дедушка. Бабушку и мать госпитализировали. Источник «Известий» сообщил, что 35-летняя пострадавшая впала в кому, а 60-летняя пенсионерка получила ушибы.