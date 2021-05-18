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    18 мая 2021, 17:35

    Деревянные дома загорелись в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в Челябинской области. Ему присвоили повышенную категорию сложности. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника шестого отряда федеральной противопожарной службы Сергея Барышникова.

    Он рассказал, что возгорание началось в одном из деревянных домов.

    "Пожару присвоена повышенная категория сложности „1 БИС“, так как поселок не полностью обеспечен водой, и требуется более двух пожарных расчетов», — заключил Барышников.

    Он уточнил, что сейчас возгорание локализовано. Никто не пострадал.