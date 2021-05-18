Деревянные дома загорелись в Челябинской области

Произошел пожар в Челябинской области. Ему присвоили повышенную категорию сложности. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника шестого отряда федеральной противопожарной службы Сергея Барышникова.

Он рассказал, что возгорание началось в одном из деревянных домов.

"Пожару присвоена повышенная категория сложности „1 БИС“, так как поселок не полностью обеспечен водой, и требуется более двух пожарных расчетов», — заключил Барышников.

Он уточнил, что сейчас возгорание локализовано. Никто не пострадал.