Деревянное ограждение упало на ребенка в Москве. У мальчика сломана нога

Девятилетний мальчик играл в мяч на спортивной площадке, когда на него рухнул деревянный забор. Теперь ребенок с переломом ноги находится в одной из столичных больниц. Сотрудники полиции уже проводят проверку.

За помощью в полицию вечером 1 сентября обратилась мать ребенка, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Она рассказала, что ее девятилетний сын получил травму на спортивной площадке во дворе жилого дома на востоке Москвы.

Во время игры в мяч на ребенка упало деревянное ограждение, в итоге мальчик сломал левую ногу. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей. Сотрудники полиции проводят проверку.