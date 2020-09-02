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    02 сентября 2020, 11:29

    Деревянное ограждение упало на ребенка в Москве. У мальчика сломана нога

    Алла Морген , Дарья Бунякова

    Девятилетний мальчик играл в мяч на спортивной площадке, когда на него рухнул деревянный забор. Теперь ребенок с переломом ноги находится в одной из столичных больниц. Сотрудники полиции уже проводят проверку.
    Деревянное ограждение упало на ребенка в Москве. У мальчика сломана нога

    За помощью в полицию вечером 1 сентября обратилась мать ребенка, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Она рассказала, что ее девятилетний сын получил травму на спортивной площадке во дворе жилого дома на востоке Москвы.

    Во время игры в мяч на ребенка упало деревянное ограждение, в итоге мальчик сломал левую ногу. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей. Сотрудники полиции проводят проверку.

    Новости SMI.FM