Деревянная церковь сгорела в Сергиевом Посаде. Видео
Видео: МЧС России
Огонь быстро распространялся по зданию — когда приехали пожарные, храм уже полностью горел.
«Сегодня в 6:10 поступило сообщение о возгорании церкви по адресу городской округ Сергиев Посад, деревня Взглядьево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение церкви по всей площади. Здание — отдельно стоящее, деревянное. На момент пожара не действующее», — рассказали «360» в ведомстве.
Через час после возгорания огонь удалось остановить на площади 400 метров. Спустя еще час пожар полностью потушили.
Пострадавших и погибших в пожаре нет.
Здание церкви построили в 2001 году. В ней только иногда проводили специальные мероприятия, сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.
«В список объектов культурного наследия не входит», — уточнил Гусев.
Почему случился пожар, выяснят следователи.