Деревянная церковь сгорела в Сергиевом Посаде. Видео

В Сергиевом Посаде загорелась деревянная церковь. Пожар удалось потушить спустя два часа после возгорания. Об этом «360» сообщили в МЧС региона.

Видео: МЧС России

Огонь быстро распространялся по зданию — когда приехали пожарные, храм уже полностью горел.

«Сегодня в 6:10 поступило сообщение о возгорании церкви по адресу городской округ Сергиев Посад, деревня Взглядьево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение церкви по всей площади. Здание — отдельно стоящее, деревянное. На момент пожара не действующее», — рассказали «360» в ведомстве.

Через час после возгорания огонь удалось остановить на площади 400 метров. Спустя еще час пожар полностью потушили.

Пострадавших и погибших в пожаре нет.

Здание церкви построили в 2001 году. В ней только иногда проводили специальные мероприятия, сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

«В список объектов культурного наследия не входит», — уточнил Гусев.

Почему случился пожар, выяснят следователи.