Деревянная церковь сгорела после попадания молнии в Красноярском крае

В красноярском селе Большой Балчуг сгорела деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которую построили в начале прошлого века. Пожар начался после того, как в здание попала молния. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 21:58 (17:58 по Москве) 20. июня произошел пожар в православной церкви в Сухобузимском районе, село Большой Балчуг. В 00:01 (20:01 20 июня по Москве) <…> пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар на площади 250 квадратных метров тушили 16 человек и шесть единиц техники. Горящую церковь сняли на видео. По словам автора ролика, сначала местные жители пытались потушить огонь своими силами.

На кадрах видно, что идет сильный дождь, в небе сверкают молнии, а люди выносят из горящего здания церковную утварь. Во время ЧП никто не пострадал.