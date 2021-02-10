Деревянная школа загорелась в Горно-Алтайске. Видео

В Горно-Алтайске загорелось деревянное здание вечерней школы. В результате были эвакуированы более 100 человек. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, дом 6, на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. Само здание двухэтажное.

Спасатели эвакуировали 102 человека, из них 80 — дети. Их разместили в рядом стоящем здании музея. Пламя тушили 24 человека и шесть единиц техники. Сейчас пожар локализован.

Пока неизвестно, в каком состоянии находятся ученики. Также будут выясняться причины случившегося. В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, как из здания валит густой дым, а языки пламени охватывают всю школу. Огонь не успел распространиться на деревья. Вероятно, после такого восстановить школу будет сложно.

Накануне на Новгородской улице на северо-востоке Москвы загорелась квартира. В результате погиб один человек, пять жильцов удалось вовремя эвакуировать. Причины возгорания выясняются.