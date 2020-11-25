Деревянная школа дотла сгорела под Иркутском

В иркутском поселке Большое Голоустное загорелась школа. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Частично обрушилась кровля деревянного здания.

Утром 25 ноября в школе сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. К месту пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, направили специальную технику из пожарно-спасательных частей поселков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчеты из Иркутска.

На момент прибытия первого подразделения в 07:33 (02:33 по московскому времени) горела кровля и помещения одноэтажного деревянного здания. Крыша частично обрушилась. Обошлось без пострадавших.

Пожар удалось локализовать в 09:26 по местному времени на площади 700 квадратных метров. С огнем боролись при помощи четырех автоцистерн, приспособленной техники, пожарно-насосной станции и рукавного автомобиля.

На опубликованных МЧС кадрах с места происшествия видно, что здание школы полностью сгорело. На пожарище работают дознаватели ведомства и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причину и обстоятельства пожара установят специалисты.