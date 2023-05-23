23 мая 2023, 15:02
Деревянная постройка сгорела в Пензе
Пожар произошел в микрорайоне Райки в Пензе. Там загорелась деревянная постройка. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.
Возгорание зафиксировали 22 мая на улице Жуковского. Как рассказали свидетели случившегося, спасатели прибыли на место оперативно. К тушению привлекли 18 человек личного состава три единицы техники. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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