Раскрыты обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Столичный департамент здравоохранения рассказал, как лечили журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова. За несколько дней до смерти он написал в Facebook, что бригада скорой помощи приехала, поставила «пришлепку с коллагеном» на место кровотечения и посоветовала приложить холодную курицу.

По предварительным, данным пациент за несколько дней до описываемых событий был прооперирован, сообщили в ведомстве. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за воспаления мягких тканей, которое случилось из-за инъекций неизвестных веществ, которые выполнялись самостоятельно.

В 23:30 9 декабря диспетчеру скорой поступил вызов, бригада прибыла на место за 12 минут.

«На месте фельдшерами был проведен осмотр, кровотечения на момент прибытия бригады не было, что зафиксировано в медицинской документации. Наложена асептическая повязка на область послеоперационной раны и даны рекомендации приложить к повязке что-то холодное, что является нормой в подобных ситуациях», — сообщил департамент. Состояние пациента было удовлетворительным, но врачи посоветовали ему обратиться к хирургу.

На следующий день мужчина посетил в поликлинике врача, в этот момент кровотечения не было. Хирург направил его на госпитализацию, но пациент в больницу не прибыл.

Через сутки, 11 декабря, в 13:51, диспетчер скорой получил повторный вызов. Приехавшая бригада доставила пациента в больницу.

«Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером в этот же день в больнице пациент умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия», — сообщил департамент здравоохранения.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения вскрытия и выполнения специальных тестов.