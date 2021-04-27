Депздрав Москвы назвал зачинщика конфликта в Морозовской больнице

Драку с врачом Морозовской детской городской клинической больницы устроил отец девочки-пациентки, которая находится в реанимации. По требованию матери ребенка ему ограничили доступ в отделение. Об этом сообщила «360» пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что мужчина уже позволял себе недопустимое поведение в стенах больницы. В целях безопасности и сохранения спокойствия пациентов администрация приняла решение не пускать его в отделение. Но при этом отцу ребенка разрешили узнавать у врачей о состоянии дочери.

В свой последний визит мужчина сначала оскорбил врача, а потом ударил головой в область челюсти. В результате медик получил травму. На место вызвали сотрудников полиции. Посетителю больницы оказали медицинскую помощь на месте. Никаких показаний для его госпитализации не было.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что посетитель Морозовской больницы пострадал от рук врача в ходе конфликта. По словам собеседника агентства, мужчину госпитализировали с травмами в НИИ имени Склифосовского. Сам конфликт произошел в отделении реанимации и интенсивной терапии, где находился ребенок пострадавшего мужчины.