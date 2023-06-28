Происшествия 28 июня 2023, 18:24 Депздрав Москвы начал проверку из-за смерти ребенка, которого отказались госпитализировать Депздрав Москвы начал проверку из-за смерти мальчика после отказа скорой в госпитализации REUTERS / Yves Herman

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Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти шестилетнего мальчика, которого отказалась госпитализировать бригада скорой помощи, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти своего шестилетнего сына. Мальчику стало плохо после вечерней прогулки.

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Его мать обратилась к врачу, который заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина сообщила об этом скорой помощи, но медицинская бригада, прибывшая на вызов, отказалась госпитализировать малыша, поскольку, по их мнению, симптомы не соответствовали предполагаемому диагнозу. Вскоре после этого ребенок умер.

Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, департаментом здравоохранения незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля. Департамент здравоохранения Москвы

В ведомстве заявили, что медицинская инспекция проверит оказание помощи ребенку на каждом из этапов.

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что воспитательница детского сада каждый день избивала ее немого ребенка.