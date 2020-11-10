Депутаты объяснили, как будут искать взломщика смартфона Дзюбы

По словам Кудрявцева, инцидент со спортсменом является результатом сразу двух нарушений.

«Опубликованная в Сети информация — общедоступная. Если она находится исключительно на ваших устройствах, она считается частной и охраняется законодательством Российской Федерации», — пояснил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Помимо прочего, есть закон о защите информации. Кража подобного контента может попасть даже под уголовную ответственность. Боярский объяснил, что в процессе следствия правоохранительные органы будут взаимодействовать с Роскомнадзором и операторами связи. Специалисты проанализируют активность гаджета, с которого утекла информация.

Также будут изучены страницы в соцсетях, с которых файлы были опубликованы. Предстоит разобраться с какого IP-адреса загрузили ролик. Также необходимо вычислить IMEI устройства злоумышленника.