Иркутскому депутату сломали нос и чуть не выбили глаз

Неизвестные избили депутата Сергея Угляницу. На политика напали возле гаража в Усолье-Сибирском, ударив несколько раз по голове и сломав ему глазницу и нос. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко взял расследование случившегося под свой контроль.

Били Угляницу двое в масках, сообщил портал «Твой Иркутск». Депутат предположил, что злоумышленники знали номер его машины.

«Меня изуродовали: перелом глазницы и носа. Это настоящий террор. <…> Говорят, что 90-е прошли, но, очевидно, что нет», — сказал Сергей Угляница.

Сайту «РЕН ТВ» депутат рассказал, что нападавшие подкрались, когда он чистил коврики. Сначала ударили «чем-то тяжелым».

«Я отключился, встал, понять ничего не могу. Они в это время убежали, пытались попинать меня. Как мог защищался», — пояснил мужчина.

Политика госпитализировали. В больницу он поехал, «чтобы зрение не потерять». Чувствует себя Угляница, по его собственным словам, плохо. Он предположил, что стал жертвой нападения из-за политической деятельности.

Иркутский губернатор Сергей Левченко выразил сочувствие депутату, который часто выступает его оппонентом. Глава региона пожелал ему скорейшего выздоровления.

Сына экс-судьи задержали за смертельную драку в Красноярске. Он покрасовался на камеру и сдал сам себя Подробнее

«Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 лет в оппозиции, и на себе испытал разные методы давления и противостояния. Но то, что произошло с Сергеем Угляницей, — это выходит за всякие рамки», — сказал Левченко.

Он подчеркнул, что борьба с политическими оппонентами идет на избирательных участках, опровергнув мнение о том, что случившееся связано с политикой.

Причины нападения выяснит следствие. Левченко попросил правоохранителей расследовать инцидент с максимальной тщательностью и объективностью.